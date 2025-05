Le Relazioni Difettose – Dopo un po’ anche fare l’amante stanca e diventa come un matrimonio

Le relazioni difettose possono sembrarci familiari e rassicuranti, ma spesso celano dinamiche tossiche che logorano il nostro benessere. In questo articolo, esploreremo il percorso di chi, dopo anni di sofferenza, si rende conto che anche il ruolo di amante può trasformarsi in una gabbia. Analizzeremo la metamorfosi da una persona forte e sicura a un’ombra di se stessa, intrappolata in una dipendenza emotiva dannosa.

H o 35 anni, una relazione di 10 anni che ho sempre definito “tossica”. Di quelle in cui più ti fai del male e più resti, più l’altra persona ti svaluta più pensi di valere poco e di non poter andare da nessun’altra parte e così ti ritrovi a cambiare, da leonessa diventi agnello, non riesco a fare diversamente. Leggi anche › Dipendenza affettiva e sessuale a confronto: come riconoscerle (ed uscirne) › Dipendenza Affettiva: come sviluppare un amore sano (e non tossico) Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Dopo due anni arriva una gravidanza e con essa tante pressioni per tenere quel bambino, anche se io volevo fare carriera... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Dopo un po’, anche fare l’amante stanca e diventa come un matrimonio

