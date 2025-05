Le proiezioni | il centrosinistra vince al primo turno a Genova e a Ravenna Ballottaggio a Taranto Renzi | Uniti si vince I Comuni

Il centrosinistra conquista importanti vittorie al primo turno nelle elezioni municipali di Genova e Ravenna, mentre a Taranto si preannuncia un ballottaggio. A Matera, Roberto Cifarelli guida una coalizione riformista con percentuali tra il 44,5% e il 48,5%. L'affluenza alle urne, risalita al 54,42%, segna un netto aumento rispetto al passato, evidenziando un rinnovato interesse per la politica locale.

