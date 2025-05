Le previsioni meteo di oggi 26 maggio ad Avellino

Oggi, 26 maggio, ad Avellino, il sole predomina con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono attese piogge, e le temperature oscilleranno tra i 8°C di minima e i 23°C di massima. Lo zero termico si posizionerà a 3225 metri. I venti saranno deboli al mattino, ideale per trascorrere una piacevole giornata all'aperto.

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3225m. I venti saranno al mattino deboli e... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 26 maggio ad Avellino

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancora tempo instabile, Italia divisa tra caldo e temporali: le previsioni dell’ultima settimana di maggio - La settimana di lunedì 26 maggio, l'ultima del mese, si aprirà con l'alta pressione ma la fase di stabilità durerà poco ... Si legge su fanpage.it

Meteo Torino Piazza Castello: oggi poco nuvoloso, Martedì 27 nubi sparse, Mercoledì 28 poco nuvoloso - Previsioni meteo per il 26/05/2025, Torino Piazza Castello. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 12°C, massima 25°C ... Segnala ilmeteo.it

Meteo Torino Porta Nuova: oggi poco nuvoloso, Martedì 27 nubi sparse, Mercoledì 28 poco nuvoloso - Torino Porta Nuova, previsioni meteo per il 26/05/2025. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima di 12°C e massima di 25°C ... Lo riporta ilmeteo.it

Previsioni meteo Video per domenica, 26 aprile