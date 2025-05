Le pressioni Usa su Israele per un cessate il fuoco a Gaza Oltre 30 morti in un raid israeliano su una scuola

Le recenti pressioni degli Stati Uniti su Israele per un cessate il fuoco a Gaza si intensificano in seguito a un raid che ha provocato oltre 30 morti tra cui molti civili in una scuola. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, queste sollecitazioni sarebbero state comunicate dall'inviato speciale americano in Medio Oriente, Steve Witkoff, evidenziando l'urgenza della situazione e la necessità di una de-escalation del conflitto.

Gli Stati Uniti starebbero esercitando forti pressioni su Israele per porre fine alla guerra di Gaza. Lo riferisce al quotidiano israeliano Haaretz una fonte, secondo cui il messaggio sarebbe stato trasmesso in parte dall'inviato speciale degli Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff, durante un incontro con il ministro israeliano per gli affari strategici, Ron Dermer, a Roma nel fine settimana. Tuttavia, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Verso una tregua?. Diverse fonti hanno rivelato a Sky News Arabia che sarebbe sempre più probabile che «il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunci un cessate il fuoco a Gaza nei prossimi giorni»...

