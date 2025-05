le nuove scarpe di sinner al roland garros sono una coloratissima ciliegina sulla torta di un perfetto look da bravo ragazzo

In occasione del Roland Garros 2025, Jannik Sinner sfoggia una nuova collezione di scarpe, vere e proprie opere d'arte che completano il suo impeccabile look da bravo ragazzo. Scopriamo insieme come questo tocco di colore si inserisca nel contesto di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.

Tre, due, uno, per Jannik Sinner inizia anche questo attesissimo Roland Garros 2025. E sì, per l'occasione il numero 1 al mondo del tennis ha stravolto completamente il proprio look, archiviando - almeno per il momento - il total black sfoggiato a Roma per il suo grande ritorno in campo e optando invece per un kit super colorato. Quasi anni '80, potremmo dire, con picchi cromatici che culminano nelle sue nuove scarpe per la terra rossa...