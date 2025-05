Le nuove scarpe di Sinner al Roland Garros sono la ciliegina sulla torta di un perfetto look da bravo ragazzo

Nel mondo del tennis, il look è fondamentale quanto il gioco. Jannik Sinner si distingue non solo per le sue abilità in campo, ma anche per il suo stile impeccabile. Le nuove scarpe presentate al Roland Garros 2025 rappresentano la ciliegina sulla torta di un look da bravo ragazzo che conquista fan e critici. Scopriamo insieme i dettagli di questo outfit che combina performance e moda.

Tre, due, uno, per Jannik Sinner inizia anche questo attesissimo Roland Garros 2025. E sì, per l'occasione il numero 1 al mondo del tennis ha stravolto completamente il proprio look, archiviando - almeno per il momento - il total black sfoggiato a Roma per il suo grande ritorno in campo e optando invece per un kit super colorato. Quasi anni '80, potremmo dire, con picchi cromatici che culminano nelle sue nuove scarpe per la terra rossa...

