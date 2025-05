Le indagini sulla tragedia a Pinarella di Cervia | l’autista della ruspa al lavoro di sua iniziativa?

A Pinarella di Cervia, la morte di Elisa Spadavecchia, 66enne, ha scosso la comunità. Gli inquirenti indagano sull'autista della ruspa, sospettato di aver avviato lavori di spianamento della spiaggia senza autorizzazione. La situazione solleva interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza nelle operazioni di manutenzione, mentre la tragedia continua a gettare un'ombra sulla località balneare ravennate.

Pinarella di Cervia (Ravenna), 26 maggio 2025 – Potrebbe aver deciso di procedere ai lavori di spianamento della spiaggia a Pinarella, con tanto di ruspa, di propria iniziativa. E’ questa l’ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti che indagano sulla morte di Elisa Spadavecchia, 66enne vicentina travolta sabato mattina da una ruspa. L’autista indagato per omicidio colposo. Lerry Gnoli, l 'autista del mezzo, attualmente indagato a piede libero per omicidio colposo, abbia proceduto ai lavori in spiaggia a Pinarella di propria iniziativa nell'ambito di un mandato che in effetti in passato gli era stato dato ma che ora non prevedeva nuovi lavori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le indagini sulla tragedia a Pinarella di Cervia: l’autista della ruspa al lavoro di sua iniziativa?

