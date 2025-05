le iene anticipazioni di martedì 27 maggio

Martedì 27 maggio torna in prima serata su Italia 1 "Le Iene", condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. In questa puntata attesa, il programma ospiterà la cantante Anna Tatangelo e il comico e conduttore tv B... Scopriamo insieme le anticipazioni e i temi che animeranno la serata!

Le Iene, tutti gli ospiti e le anticipazioni di martedì 27 maggio. Domani sera, martedì 27 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Anna Tatangelo, il comico e conduttore tv Beppe Quintale e la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Nella puntata: Garlasco: nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il testimone – che nel precedente servizio aveva scelto l’anonimato – ha deciso di mostrarsi in volto e rilasciare nuove dichiarazioni inedite sull’omicidio di Chiara Poggi... 🔗 Leggi su 361magazine.com