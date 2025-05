Le Frecce Tricolore su Sestriere | spettacolo aereo per il gran finale del Giro d' Italia 2025

Il 31 maggio 2025, Sestriere sarà teatro di un evento spettacolare che unisce sport e orgoglio nazionale. In coincidenza con la conclusione del Giro d'Italia, le Frecce Tricolori coloreranno il cielo, regalando a tutti i presenti un'affascinante esibizione aerea. Questo momento culminante celebra non solo il ciclismo, ma anche la bellezza naturale delle montagne italiane, rendendo l’epilogo del Giro un'esperienza indimenticabile.

Un connubio di sport, natura e orgoglio nazionale si appresta a incorniciare l'epilogo del Giro d'Italia 2025. Sabato 31 maggio, in concomitanza con l'arrivo della tappa decisiva che incoronerà il vincitore della Maglia Rosa, le Frecce Tricolori sorvoleranno i cieli di Sestriere, stendendo il... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Le Frecce Tricolore su Sestriere: spettacolo aereo per il gran finale del Giro d'Italia 2025

Jannik Sinner incantato a guardare le Frecce Tricolori: allenamento interrotto, poi si prende in giro da solo – Il video - Durante un intenso allenamento pre-partita, Jannik Sinner è stato sorpreso da un'imponente esibizione delle Frecce Tricolori. 🔗continua a leggere

Frecce Tricolori a Sestriere per l'arrivo del Giro d'Italia: quando vederle, orari e prove dell'Air Show - Scopri quando vedere le Frecce Tricolori a Sestriere per l'arrivo del Giro d'Italia 2025! Orari, dettagli sul sorvolo del 31 maggio e informazioni sulle prove dell'Air Show ... 🔗Scrive mentelocale.it

Sestriere: le Frecce Tricolori in sorvolo il 31 maggio al Colle per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia - ESTRIERE – Le Frecce Tricolori effettueranno il sorvolo su Sestriere in occasione dell’arrivo della tappa che deciderà il vincitore del Giro d’Italia. abato 31 maggio, indicativamente alle 15.30, i ve ... 🔗Come scrive lagendanews.com

Le Frecce Tricolori. Il ritorno sui cieli di Punta. Lo show il 6 e 7 giugno - L’attesa manifestazione aerea organizzata dall’Aero Club Baracca di Lugo. In programma anche dimostrazioni, mercatini e street food. 🔗msn.com scrive