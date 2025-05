Le Fire TV più vecchie perderanno il supporto a Netflix

Le Fire TV e Fire TV Stick di prima generazione stanno per affrontare una svolta importante: Netflix ha annunciato che non supporterà più questi dispositivi. La decisione è motivata dall’impossibilità di aggiornare e garantire compatibilità con le nuove funzionalità della piattaforma. Gli utenti di queste versioni dovranno trovare alternative per continuare a godere dei contenuti di Netflix.