Le famiglie possono scegliere l’insegnante di sostegno | bocciato il ricorso dei sindacati Che accusano | Inaccettabile

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso dei sindacati riguardo alla scelta da parte delle famiglie dell'insegnante di sostegno, considerata inaccettabile. La decisione si inserisce nel contesto del decreto ministeriale 32/2025 approvato dal Governo Meloni, che disciplina la continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026.

I giudici del tribunale amministrativo regionale del Lazio bocciano le organizzazioni sindacali sulla questione della continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l’anno scolastico 20252026 approvata dal Governo Meloni con il decreto ministeriale 322025. Per i togati, i sindacati non sono legittimati ad agire in giudizio quando la questione non riguarda un interesse omogeneo dell’intera categoria, ma può dividere i docenti in posizioni contrastanti: “Gli insegnanti che aspirano ad essere confermati nell’attuale incarico – cita il provvedimento – hanno interesse alla conservazione delle disposizioni contestate e, pertanto, vi è una parte della categoria rappresentata presso la quale è diffuso un interesse opposto a quello di cui le organizzazioni sindacali assumono di farsi portatrici”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le famiglie possono scegliere l’insegnante di sostegno: bocciato il ricorso dei sindacati. Che accusano: “Inaccettabile”

