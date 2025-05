Le differenze sono la ricchezza degli stormi | lo studio dell’Università

Lo studio dell'Università di Pisa svela come le differenze individuali influenzino il comportamento degli stormi. Pubblicato sulla rivista Animal Behaviour, questo lavoro esplora come le personalità uniche dei singoli uccelli contribuiscano alla loro capacità di affrontare insieme situazioni di pericolo e incognita, evidenziando così la ricchezza e la complessità della vita sociale nel volo collettivo.

Pisa, 26 maggio 2025 – Fare fronte comune di fronte all'ignoto o al pericolo è tutta una questione di personalità individuale. A rivelare i segreti del volo degli stormi è uno studio condotto dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, appena pubblicato sulla rivista Animal Behaviour. La ricerca ha analizzato il comportamento collettivo di gruppi di colombi viaggiatori esposti a sfide e minacce, come quella di RobotFalcon, un predatore robotico usato per la sperimentazione. I risultati hanno mostrato che i tratti caratteriali individuali – come la reattività e l'audacia – influenzano in modo decisivo la capacità di un gruppo di rimanere coeso durante il volo...