Le Azzurre del biathlon in ritiro a Frassinoro | obiettivo Olimpiadi!

Le atlete della Nazionale italiana femminile di biathlon si sono riunite a Frassinoro, immersi nel suggestivo paesaggio modenese, per un ritiro estivo cruciale. L'allenamento è focalizzato sulla preparazione per la stagione 2025-2026, in vista dell'appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026. Con determinazione e spirito di squadra, le azzurre puntano a eccellere nelle prossime competizioni.

Biathlon Italia in ritiro a Frassinoro: focus su Milano Cortina 2026 Salotto Bianco Speciale Le atlete della Nazionale italiana femminile di biathlon si sono ritrovate a Frassinoro, tra le montagne modenesi, per un importante ritiro estivo in vista della stagione 2025-2026, che porterà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un legame che si rinnova: Frassinoro è da anni una tappa fissa per il biathlon estivo azzurro, anche grazie alla gara internazionale che si tiene nell'ultimo weekend di giugno. In questa puntata speciale di Salotto Bianco, Dario Puppo e Massimiliano Ambesi intervistano atlete e tecnici della squadra azzurra per fare il punto sulla stagione appena conclusa e guardare al futuro olimpico...

