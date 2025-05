Le auto rubate e segate per la festa scudetto del Napoli | per ora si contano 38 casi

Negli festeggiamenti per il trionfo del Napoli, sono emersi 38 casi di auto rubate e segate, utilizzate come simboli di celebrazione. I video mostrano veicoli decorati e abbandonati, rivelando un lato oscuro delle celebrazioni. Scopri di più su questo fenomeno inquietante e sull'impatto sulle comunità coinvolte.

Nei video dei festeggiamento per lo scudetto del Napoli si vedono numerose automobili segate e decorate: molte di queste sono state rubate nei giorni precedenti proprio per questo scopo e poi abbandonate... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Le auto rubate e segate per la festa scudetto del Napoli: per ora si contano 38 casi

Le auto rubate e segate per la festa scudetto del Napoli: per ora si contano 38 casi - Nei video dei festeggiamento per lo scudetto del Napoli si vedono numerose automobili segate e decorate: molte di queste sono state rubate nei giorni precedenti ... 🔗Riporta fanpage.it

Festa scudetto a Napoli, auto rubate e verniciate per i caroselli - La festa scudetto del Napoli, attesa da anni e vissuta con entusiasmo da migliaia di tifosi, è stata macchiata anche da episodi di criminalità urbana. In particolare, nel quartiere di San Giovanni a T ... 🔗Scrive informazione.it

Festa scudetto Napoli, decine di auto rubate e distrutte - Durante la festa scudetto del Napoli, auto e scooter rubati sono stati usati nei caroselli. Denunce e rabbia da parte dei cittadini partenopei ... 🔗virgilio.it scrive