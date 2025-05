Le atmosfere ' smooth' del Guido Di Leone Trio a Bari

Il Guido Di Leone Trio fa tappa a Bari per un'esperienza musicale avvolgente, unendo il talento del chitarrista e bandleader con il bassista Dario Deidda. In questa occasione, il duo sarà affiancato dal rinomato batterista Joey Baron, protagonista della scena jazz di New York. Un incontro che promette di regalare atmosfere smooth e unici momenti di improvvisazione.