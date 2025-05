Le arti performative si danno appuntamento a Pennabilli al via il Festival Artisti in Piazza

Pennabilli, incantevole borgo del Montefeltro, si prepara ad accogliere la 29° edizione di "Artisti in Piazza – Festival Internazionale di Arti Performative". Da giovedì a domenica, il paese si trasformerà in un grande teatro all'aperto, offrendo spettacoli affascinanti che promettono di coinvolgere e divertire visitatori di tutte le età. Un evento imperdibile per gli amanti delle arti e della cultura!

La cittadina di Pennabilli, antico borgo del Montefeltro situato nell'entroterra riminese si trasforma in un grande teatro all'aperto, pronto ad incantare e intrattenere adulti e piccini con la 29° edizione di "Artisti in Piazza – Festival Internazionale di Arti Performative". Quattro giornate...

