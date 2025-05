Lazio-Lecce Baroni delusissimo dalla squadra E sul futuro resta incerto | Dipende

La Lazio si trova a fare i conti con una sconfitta inaspettata contro il Lecce, che mette a rischio la sua partecipazione alle coppe europee. Il tecnico biancoceleste, Baroni, esprime profonda delusione per la prestazione della squadra e affronta un futuro incerto. Le parole del mister evidenziano l'urgente bisogno di riflessione e cambiamento dopo una stagione deludente che ha lasciato il segno.

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la bruttissima sconfitta che costa la partecipazione alle coppe europee La Lazio si lecca le ferite dopo una pessima prestazione contro il Lecce, una sconfitta all'ultima giornata che costa la partecipazione a tutte le coppe europee l'anno prossimo. Lo 0-1 firmato Coulibaly mette un macigno sui biancocelesti e la pesantezza si percepisce tutta nella conferenza stampa di Marco Baroni (stasera squalificato). Marco Baroni (LaPresse) – calciomercato.it Il tecnico della Lazio lascia pure qualche dubbio sul futuro. Lei ha sempre rimandato i discorsi sul domani, ma lei sente che questa rivoluzione sia stata un fallimento ma c'è una base su cui lavorare e che vorrebbe portare avanti...

