La Lazio chiude la stagione con un deludente settimo posto, out da ogni competizione, dopo la sconfitta casalinga contro un Lecce determinato e meritocratico. Un'annata segnata da alti e bassi, conclusa con il sorpasso della Fiorentina, evidenziando le difficoltà e il calo di rendimento nel girone di ritorno. La frustrazione dei tifosi si unisce alla riflessione su un futuro che, adesso, appare incerto.

Fuori da tutto. La Lazio perde in casa contro un ottimo Lecce che guadagna una meritata salvezza. Nemmeno la Conference, nemmeno la coppetta di consolazione, dopo un'altra notte di follia: settimo posto come l'anno scorso e sorpasso Fiorentina. Ma forse è meglio così perché il calo del girone di ritorno certifica gli errori di Baroni, della squadra oltre che della società . Finisce tra i fischi di un popolo disamorato, il mesto giro di campo ufficializza il fallimento e apre momenti di riflessione anche sul tecnico che non è riuscito a portare la Lazio in Europa dopo otto partecipazione consecutive alle coppe... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio fuori da tutto

