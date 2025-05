Lazio e Baroni verso l’addio | cosa sta succedendo e i possibili sostituti

La Lazio si trova a un bivio dopo la pesante sconfitta contro il Lecce, che segna probabilmente la fine dell’era di Maurizio Sarri. Con il futuro incerto e molte questioni da affrontare, le voci su possibili sostituti si intensificano. In questo articolo analizziamo cosa sta accadendo in casa biancoceleste e quali potrebbero essere i candidati per la panchina.

Le ultime sulla panchina biancoceleste all’indomani del pesante ko col Lecce all’ultima e decisiva giornata di campionato Il giorno dopo fa forse ancora più male. A Formello le ferite da leccare sono tante, sparse un po’ dappertutto. E rischiano di non rimarginarsi almeno nell’immediato. Perché il clima alla Lazio è pesantissimo, le parole di Marco Baroni nel postpartita suonano come un addio o comunque qualcosa di molto simile. Lazio e Baroni verso l’addio: cosa sta succedendo e i possibili sostituti (LaPresse) – Calciomercato.it “ In base al colloquio che avrò con la società, sarà la mia volontà di restare o meno”, ha detto in maniera sibillina dopo aver scaricato molte delle responsabilità per la disfatta con il Lecce sulla squadra... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio e Baroni verso l’addio: cosa sta succedendo e i possibili sostituti

