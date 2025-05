Lazio | Baroni verso l’esonero torna il nome di Sarri Corsport

Dopo la deludente sconfitta interna contro il Lecce, che ha sancito la salvezza dei pugliesi e l'esclusione della Lazio dalle competizioni europee, la dirigenza biancoceleste è pronta a prendere decisioni importanti. Tra i candidati per la panchina torna a circolare il nome di Maurizio Sarri, in un periodo di incertezze che potrebbe portare a un cambio decisivo nella guida tecnica della squadra.

Dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Lecce per la Lazio che è valsa la salvezza per i pugliesi e il finire fuori da ogni competizione europea per i biancocelesti, sono previsti scossoni in casa biancoceleste. Molto probabile, infatti, che si vada verso l’addio di Marco Baroni. A seguire quanto si legge dal Corriere dello Sport. Lazio, Baroni verso l’esonero: Lotito apre i casting per la panchina. “Dalla torre cadrà anche Baroni. Il ko col Lecce e l’esclusione da ogni Europa, finale choc, è la scintilla che incendia il falò. Lotito e Fabiani pensano al cambio, ma non sarà lampo. Sono iniziate le riflessioni e non è detto che siano veloci come accaduto un anno fa, quando dopo le dimissioni di Tudor la società virò in 48 ore su Baroni... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it