Lavoro 40 da Salerno la piattaforma digitale che agevola il matching tra domanda e offerta

Lavoro 40 è la nuova piattaforma digitale di Salerno che punta a facilitare il matching tra domanda e offerta di lavoro. In un panorama in cui oltre 30 milioni di cittadini si affidano annualmente a CAF e professionisti per questioni fiscali e occupazionali, questa iniziativa si propone di colmare il divario esistente, contribuendo così allo sviluppo del mercato del lavoro.

In un contesto nazionale in cui oltre 30 milioni di cittadini si rivolgono ogni anno a CAF, patronati e professionisti per la gestione di pratiche fiscali, previdenziali e occupazionali, e in cui il divario tra domanda e offerta di lavoro continua a rappresentare un ostacolo allo sviluppo, emerge con forza la necessità di strumenti digitali rapidi, efficienti e accessibili. Gli operatori del settore richiedono soluzioni performanti che permettano di semplificare le procedure e migliorare i tempi di risposta. Allo stesso tempo, gli utenti finali chiedono sempre più spesso servizi integrati, personalizzati e fruibili online, per orientarsi in modo efficace nel proprio percorso professionale... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

