Lavori sul ponte di Veggia | Un test importante per la qualità della vita

I lavori sul ponte di Veggia rappresentano una sfida cruciale per la qualità della vita nella comunità. La Cisl propone un piano d’azione in quattro punti per trasformare questa 'grana' – la chiusura del ponte dal 16 giugno al 16 agosto – in un'opportunità di crescita. Questa iniziativa mira a dimostrare un’unità d’intenti per affrontare le difficoltà e migliorare il contesto socio-economico locale.

Un piano d’azione, in quattro punti, "per trasformare una grana in opportunità". Lo propone la Cisl: la ‘grana’ cui allude il sindacato è la chiusura, ormsai prossima, del ponte di Veggia, con tempistiche fissate dal 16 giugno al 16 agosto, l’opportunità quella di "dimostrare un’unità d’intenti potente con sindacati, imprese e istituzioni" ponendo in essere, appunto, il piano proposto. Quattro punti, come detto, quelli elaborati dal Cisl, che dice che li porterà, con i rappresentanti di zona Francesco Bini (Cisl Distretto ceramico) e Aziz Sadid (Cisl Tresinaro Secchia) sul tavolo che si riunirà domani in municipio a Sassuolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori sul ponte di Veggia: "Un test importante per la qualità della vita"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori sul ponte di Veggia: "Un test importante per la qualità della vita" - Sassuolo, dalla Cisl un piano per trasformare una grana in opportunità "Bene smart working, orari flessibili, ma anche una fasca oraria per i tir". Segnala msn.com

Ponte della Veggia a senso unico alternato - Sassuolo, domani per lavori sui cavi della fibra ottica si viaggerà a una sola corsia di marcia. Un test sul traffico prima della chiusura estiva ... Secondo msn.com

PONTE VEGGIA, CHIUSO PER DUE MESI: 60 GIORNI DI CANTIERI - Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena Sarà chiuso al transito dal 16 giugno al 16 agosto. Due lunghi mesi durante i quali il Ponte Veggia, collegamento strategic ... tvqui.it scrive

Le interviste al consigliere Lucenti e all'assessore Zilioli sulla manutenzione del ponte Veggia