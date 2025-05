Lavori notturni sul raccordo Perugia-Bettolle si parte da stasera | le chiusure e i divieti fino al 5 giugno

A partire da stasera, il raccordo Perugia-Bettolle sarà interessato da lavori notturni fino al 5 giugno, con chiusure e divieti temporanei. Anas ha ultimato l'ammodernamento dello spartitraffico centrale per circa 4,7 chilometri tra Madonna Alta e Corciano, parte di un piano più ampio di riqualificazione e potenziamento dell'infrastruttura. Dettagli sui lavori e sulle conseguenze per la viabilità seguono nell'articolo.

Anas ha recentemente completato i lavori di ammodernamento dello spartitraffico centrale (barriera new jersey) per circa 4,7 chilometri tra Madonna Alta e Corciano. I lavori, previsti dal piano di riqualificazione e potenziamento dell'infrastruttura, comprendono anche il risanamento della...

