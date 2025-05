Lavori notturni in via del Santuario e altre tre strade per chiudere il cantiere Terna | poi il ripristino della normale viabilità

A partire da questa sera, lunedì 26 maggio, iniziano i lavori di ripristino in via del Santuario e in altre tre strade, a seguito degli interventi sui sottoservizi effettuati da Terna. Per limitare i disagi al traffico, le operazioni si svolgeranno durante la notte. Il presidente della commissione Lavori comunica i dettagli per garantire una normale viabilità al termine del cantiere.

Dopo i lavori fatti sui sottoservizi iniziano quelli di ripristino nelle strade dove Terna li ha effettuati. Si parte da questa sera, lunedì 26 maggio alle 21, ma al fine di limitare al minimo i disagi al traffico si lavorerà di notte. Lo fa sapere il presidente della commissione Lavori...

