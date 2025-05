Lavori in Superstrada chiudono gli svincoli | il programma dei lavori della settimana

Avvisiamo gli utenti della superstrada che, nell'ambito dei lavori di ripristino e implementazione della segnaletica verticale da parte di Anas, sono previste nuove chiusure notturne di alcuni svincoli del Raccordo Autostradale 'Ferrara-Mare'. Queste chiusure temporanee e alternate si inseriscono nel programma settimanale dei lavori, già avviati, per migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete stradale.

Nell’ambito dei lavori Anas di ripristino e implementazione della segnaletica verticale, già in parte eseguite durante l’ultima settimana, sono previste nuove chiusure temporanee notturne di alcuni svincoli del Raccordo Autostradale ‘Ferrara-Mare’. Le chiusure temporanee ed alternate delle rampe... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori in Superstrada, chiudono gli svincoli: il programma dei lavori della settimana

Se ne parla anche su altri siti

Nuovo cantiere in Superstrada Ferrara-mare, chiuso un altro svincolo: come cambia la viabilità - Comacchio Anas, da martedì 11 marzo, darà avvio ad una nuova fase dei lavori di manutenzione ... sola corsia di sorpasso. Ancora chiuso poi inoltre lo svincolo di Rovereto, dove lo scorso ... Da msn.com

Tolentino, lavori in superstrada. Tratto chiuso, file e disagi - Tolentino, 20 ottobre 2023 - Ancora un cantiere in superstrada ... dei lavori di manutenzione programmata per sostituzione dei giunti: uscita Tolentino Est e rientro allo svincolo successivo ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Lavori in superstrada: chiusura totale stanotte fra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa - fra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Il nuovo stop sulla superstrada (l’ennesimo) è previsto dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Come si legge nel ... Segnala lanazione.it

Lavori sul raccordo autostradale Siena-Firenze a Tavarnelle Val di Pesa