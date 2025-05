Lavori al portone d' accesso alla camera calda del pronto soccorso cambia la viabilità

L’Azienda Usl di Ferrara annuncia che mercoledì 28 si svolgeranno lavori di riparazione al portone d’accesso della camera calda del pronto soccorso dell’ospedale Mazzolani Vandini di Argenta. Questi interventi modificheranno temporaneamente la viabilità, ma sono stati programmati in una giornata con particolare attenzione per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza di pazienti e operatori.

