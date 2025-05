Lautaro Martinez torna per la finale! Le ultime sui recuperi – Sky

Lautaro Martinez torna in gruppo e si prepara per la finale con l’Inter. Oggi pomeriggio, il team di Simone Inzaghi riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile, con importanti aggiornamenti sui recuperi dei giocatori. Scopri le ultime novità sull'Inter secondo Sky Sport e l'attesa per il Media-Day.

Simone Inzaghi e la sua squadra torneranno ad allenarsi nel pomeriggio ad Appiano Gentile nel Media-Day. Lautaro Martinez torna in gruppo, non è l’unico. Le ultime sull’Inter da Sky Sport. RECUPERO – Lautaro Martinez finalmente torna in gruppo per allenarsi con i compagni. Oggi pomeriggio, dopo la conferenza stampa e le parole dei protagonisti, l’ Inter si ritroverà ad Appiano Gentile e comincerà a preparare la partita più importante dell’anno. Mancano appena cinque giorni alla finale di Champions League contro il Psg e il Toro ha seguito con calma il programma di recupero previsto dallo staff medico... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez torna per la finale! Le ultime sui recuperi – Sky

