Lautaro Martinez sottolinea | Inter è qui grazie all’umiltà! Famiglia è fondamentale

In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, Lautaro Martinez riflette sull'importanza dell'umiltà e del supporto familiare nel percorso della squadra. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante argentino evidenzia come queste qualità siano fondamentali per raggiungere traguardi ambiziosi, preparandosi ad affrontare la scontro decisivo con determinazione ed esperienza.

Lautaro Martinez si è espresso in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Lautaro Martinez ha così parlato a Sky Sport a pochi giorni dalla finalissima di Champions League tra Inter e PSG: «Arriviamo a questa finale con l’esperienza della sconfitta contro il Manchester City, da cui abbiamo imparato tantissimo. Secondo me, ci arriviamo perfetti in tutti gli aspetti. La squadra è quasi integralmente quella che ha giocato a Istanbul, siamo giunti a questo punto grazie all’umiltà, ora ci manca un ultimo passo. La sconfitta lascia i primi tre giorni amarezza e tristezza, non mi piace perdere... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez sottolinea: «Inter è qui grazie all’umiltà! Famiglia è fondamentale»

