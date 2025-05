Lautaro a Sky | Arriveremo al top alla finale una cosa è cambiata rispetto a Istanbul Sullo scudetto perso…

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Sky Sport, anticipando le sue aspettative per la finale di Champions League contro il PSG. Nel corso del media day, l'attaccante ha riflettuto anche sulla stagione passata e sullo scudetto perso, rivelando come la mentalità della squadra sia cambiata rispetto agli eventi di Istanbul. Ecco tutti i dettagli delle sue parole.

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez, attaccante dell' Inter, ha parlato a Sky Sport in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il PSG. FINALE DI CHAMPIONS – «Ci arriviamo con un po' più di esperienza rispetto a Istanbul. Due anni fa abbiamo giocato una finale importante contro una squadra importante, abbiamo perso ma siamo maturati molto. Ora invece arriviamo all'appuntamento perfetti, da tutti i punti di vista. La squadra è quasi tutta quella di Istanbul...

