Laura Pausini pubblica il video di Turista cover del brano di Bad Bunny

Laura Pausini sorprende i fan con il video di "Turista", la sua versione del celebre brano di Bad Bunny. Pubblicato a mezzanotte del 28 aprile, il video è ambientato a Miami e ha rapidamente catturato l'attenzione dei milioni di fan, generando entusiasmo e curiosità . Scopriamo insieme l'interpretazione unica di Laura e le immagini che accompagnano questa nuova avventura musicale.

Laura Pausini pubblica il video di Turista, cover del brano di Bad Bunny, con immagini girate a Miami. Laura Pausini alla mezzanotte dello scorso 28 aprile aveva pubblicato un brano a sorpresa, cover della canzone di Bad Bunny Turista, suscitando da subito stupore ed entusiasmo tra i suoi milioni di estimatori e i complimenti sentiti dello stesso Bad Bunny che l’ha ringraziata anche via social. Un’uscita estemporanea fuori dagli schemi, accompagnata solo da alcune parole:” Come disse una volta Woody Guthrie: ‘Una bella canzone può fare solo bene’. L’ho ascoltata e me ne sono innamorata all’istante... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Š Spettacolo.eu - Laura Pausini pubblica il video di Turista, cover del brano di Bad Bunny

