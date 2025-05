Laura Pausini esce a sorpresa il video di Turista | fan increduli

Laura Pausini sorprende i fan con il rilascio inaspettato del video di "Turista", un nuovo capolavoro che mette in luce il suo straordinario talento. L'artista, simbolo della musica italiana nel mondo, continua a conquistare il cuore del pubblico con canzoni che raccontano emozioni autentiche, confermandosi un'icona del panorama musicale. Scopriamo insieme le reazioni increduli dei fan e il significato dietro questa nuova creazione.

Laura Pausini è una delle artiste italiane più apprezzate fuori dai confini nazionali e nel corso della sua carriera ha pubblicato un numero impressionante di hit di successo, che sono diventate parte del patrimonio culturale e musicale italiano. Come dimenticare, infatti, brani come La Solitudine e Strani amori? Ma come solo i veri artisti sanno fare, la cantante riesce sempre a reinventarsi, sperimentare nuovi generi e rimanere attuale. Anche nell'ultimo periodo Laura Pausini ha deciso di mettersi alla prova, interpretando Turista di Bad Banny. La cantante ha apprezzato così tanto quest'esperimento da decidere di girare un videoclip ufficiale del singolo, pubblicato il 26 maggio 2025...