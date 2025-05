Laura Pausini ecco il videoclip di Turista

Laura Pausini ha rilasciato il videoclip del suo brano "Turista", una cover del successo di Bad Bunny, pubblicato inaspettatamente il 28 aprile. A distanza di quasi un mese, l'artista ha deciso di presentare delle immagini girate a Miami, rispondendo così alle numerose richieste dei fan. Scopriamo insieme come la Pausini ha trasformato questa hit in un'esperienza visiva coinvolgente.

(LaPresse) – Laura Pausini, che lo scorso 28 aprile aveva pubblicato a sorpresa “Turista”, cover della canzone di Bad Bunny, ha deciso, a distanza di quasi un mese di accompagnare al brano delle immagini girate a Miam i nelle scorse settimane, seguendo la massiccia scia di richieste del suo pubblico, che con svariati messaggi chiedeva a gran voce un video della canzone... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laura Pausini, ecco il videoclip di “Turista”

Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline - Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale. 🔗continua a leggere

Laura Pausini compie 51 anni: sui social svela come festeggerà il suo compleanno - Laura Pausini celebra i suoi 51 anni con un festeggiamento speciale e intimo. Dopo un compleanno da urlo l'anno scorso, quest'anno ha scelto di condividere momenti significativi con i suoi cari. 🔗continua a leggere

Laura Pausini celebra il 16 maggio con festa intima, karaoke e tuta rossa speciale - Laura Pausini si prepara a festeggiare il suo compleanno il 16 maggio con una festa intima e un karaoke tra amici. 🔗continua a leggere

LAURA PAUSINI guarda il video della cover di BAD BUNNY “TURiSTA” - Lo scorso 28 aprile Laura Pausini aveva pubblicato una cover del brano TURISTA di Bad Bunny. Una mossa fuori dagli schemi, accompagnata da poche parole e da un omaggio sincero al cantautore portorican ... 🔗Riporta newsic.it

Laura Pausini, ecco il videoclip di "Turista" - (LaPresse) - Laura Pausini, che lo scorso 28 aprile aveva pubblicato a sorpresa "Turista", cover della canzone di Bad Bunny, ha deciso, a distanza ... 🔗Scrive stream24.ilsole24ore.com

Laura Pausini canta Bad Bunny: a sorpresa esce la cover di “Turista”, dall’ultimo album del rapper - Laura Pausini canta Bad Bunny: la cover di "Turista" Laura Pausini pubblica a sorpresa un nuovo singolo e si tratta di una canzone speciale: il brano che porta la voce della popstar italiana con l ... 🔗Secondo deejay.it