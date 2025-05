Lascia il lavoro per navigare intorno al mondo con il suo gatto | “Inseguo un sogno più grande delle mie paure”

Oliver Widger, 29 anni, ha lasciato il suo lavoro in Oregon per realizzare un sogno che supera le sue paure. In 3 settimane di navigazione in solitaria, ha affrontato l'oceano verso le Hawaii insieme al suo gatto Phoenix. Dopo una diagnosi che ha trasformato la sua vita, ha scelto di abbandonare la sicurezza di un impiego d'ufficio per abbracciare un'avventura all'insegna della libertà.

