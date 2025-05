L' Aria Che Tira la grillina si copre di ridicolo | Nei panni della Meloni

Nel dibattito politico italiano, l'aria di sfida della Grillini si scontra con le critiche delle opposizioni, mentre i dati Istat rivelano un lieve miglioramento nell'occupazione, attestando il tasso al 63,0%. Nonostante i segnali positivi, le polemiche continuano a dominare la scena, alimentando un clima di contestazione che mette in dubbio i progressi fatti.

I numeri sono positivi, ma le opposizioni non smettono di gettare fango. L'occupazione in Italia, secondo gli ultimi dati Istat, mostra il tasso di occupazione che si attesta al 63,0 per cento, stabile rispetto al mese precedente, ma con un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel frattempo Moody’s alza l’outlook sull’Italia da stabile a positivo, confermando il rating Baa3.  Le prospettive positive - si legge - sono sostenute anche "da un mercato del lavoro solido, da bilanci solidi di famiglie e imprese e da un settore bancario sano. Gli ulteriori miglioramenti previsti nella posizione netta degli investimenti internazionali dovrebbero sostenere la resilienza economica e ridurre il rischio dell'Italia al rischio di eventi"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it