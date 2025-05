L' Aria Che Tira Giorgio Mulè smonta il Pd | Telefonata Ue-Usa favorita da Meloni

Nell'ultima puntata de "L'aria che tira", Giorgio Mulè analizza il recente confronto tra Usa e Ue, in particolare la telefonata tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, che segna un passo decisivo verso un possibile accordo sui dazi. La comunicazione, definita "positiva", evidenzia il ruolo chiave dell'Italia e della premier Meloni nell'accelerare i negoziati commerciali tra le due potenze.

Usa e Ue a un passo dall'accordo sui dazi. Come già noto, Donald Trump e Ursula von der Leyen si sono sentiti in quella che è stata definita una telefonata "positiva" e "hanno concordato di accelerare i negoziati commerciali e di rimanere in stretto contatto". Su chi ci sia dietro il colloquio, attesissimo dopo gli ultimi screzi, Giorgio Mulè è certo: "So che a qualcuno dispiace ma è stato favorito dal governo italiano". Il deputato di Forza Italia ricorda che "il governo italiano si è fatto parte diligente per mettere in contatto Trump con l'Unione europea". A detta di Mulè, ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda lunedì 26 maggio su La7, "Trump è persona che fa due passi in avanti e tre indietro"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it