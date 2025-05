L' aria che tira Alan Friedman fa il maestrino | Trump incompetente in economia

nell'ultima puntata di "L'aria che tira", Alan Friedman analizza le politiche economiche dell'amministrazione Trump, evidenziando le sue incertezze e scelte discutibili in materia di dazi. Il conduttore David Parenzo interroga Friedman sulla valutazione dell'ex presidente, mettendo in luce le sfide economiche affrontate dagli Stati Uniti durante il suo mandato e il potenziale impatto sul futuro del paese.

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, si è tornati a parlare di dazi e delle politiche economiche portate avanti dall'amministrazione guidata da Donald Trump. Il padrone di casa ha chiesto ad Alan Friedman, ospite della trasmissione, se giudica positivamente la mossa economica condotta dal presidente americano. In prima battuta il giornalista statunitense ha replicato con un secco "No". Subito dopo, però, ha provato ad argomentare la sua risposta lanciando un attacco frontale al tycoon. "Trump non è soltanto imprevedibile e volubile come è stato detto - ha spiegato Alan Friedman ai telespettatori -... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Alan Friedman fa il maestrino: "Trump incompetente in economia"

