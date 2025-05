L' Arezzo ha scelto il Trentino per il ritiro precampionato

L'Arezzo ha ufficializzato la sua scelta per il ritiro precampionato, optando per Storo, un incantevole comune trentino. Dal 13 al 26 luglio, la squadra amaranto soggiornerĂ presso l'hotel Castel Lodron, noto per le sue eccellenti strutture per il turismo sportivo. Questa decisione segna l'inizio della preparazione per la nuova stagione, combinando bellezza naturale e comfort.

