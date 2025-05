L' Arezzo ha scelto il Trentino per il ritiro precampionato

L'Arezzo ha ufficialmente scelto il Trentino come sede per il ritiro precampionato 2023. Dal 13 al 26 luglio, la squadra si alloggerà presso l'hotel Castel Lodron a Storo, un comune immerso nella natura, noto per le sue strutture dedicate al turismo sportivo. Questo ritiro rappresenta un'importante opportunità per gli amaranto di prepararsi al meglio per la nuova stagione.

Ufficiale, l'Arezzo andrà in ritiro a Storo, comune di 4.489 abitanti in provincia di Trento a 409 metri sul livello del mare. Gli amaranto dal 13 al 26 luglio soggiorneranno all'hotel Castel Lodron, struttura di riferimento per il turismo sportivo della zona, che garantisce comfort e supporto...

