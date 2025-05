L’Arena di Verona si accende di energia verde certificata da fonti sostenibili

L'Arena di Verona si prepara a ospitare l'Opera Festival 2025 con una novità ecologica: il Gruppo Agsm Aim diventa il green energy partner dell'evento, fornendo energia elettrica e luce da fonti sostenibili. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e l'impegno per un futuro più verde, illuminando l'anfiteatro scaligero con energia certificata e rinnovabile per tutta l'estate.

(Adnkronos) – L'Arena di Verona si accende di energia verde certificata. Il Gruppo Agsm Aim diventa green energy partner dell'Opera Festival 2025 e, per tutta l'estate, porterà nell'anfiteatro scaligero energia elettrica e luce di origine certificata da fonti sostenibili. Nasce una nuova partnership tra Fondazione Arena di Verona e Agsm Aim, la multiutility veneta attiva .

