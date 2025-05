L’Aquila in Top Ten per i Bambini | Ma È Solo un’Illusione Statistica

**Introduzione:** L'Aquila si colloca sorprendentemente al nono posto nella classifica nazionale per la qualità della vita infantile, secondo Il Sole 24 Ore. Tuttavia, questa posizione potrebbe nascondere una realtà ben più complessa: le sfide delle scuole post-sisma e le difficoltà quotidiane dei piccoli cittadini mettono in luce un'illusione statistica che merita un'analisi approfondita per comprendere appieno le condizioni di vita dei bambini in città.

L'Aquila - La città figura tra le prime dieci per qualità della vita infantile, ma la realtà delle scuole post-sisma racconta una storia ben diversa e più preoccupante. Secondo l'ultima rilevazione de Il Sole 24 Ore, L'Aquila occupa il 9° posto nazionale per la qualità della vita dei bambini nella fascia 0-14 anni. Un dato che, preso isolatamente, sembrerebbe segnalare un'eccellenza nei servizi per l'infanzia, ma che invece merita una lettura più attenta alla luce della realtà scolastica della città, ancora profondamente segnata dal terremoto del 6 aprile 2009. Il report valuta positivamente elementi come la presenza di aree verdi, la disponibilità di palestre all'interno degli istituti e il numero di scuole per abitante, tutti parametri che nel contesto aquilano assumono un significato ambivalente...

