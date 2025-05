L’appello per Nicola | E’ in stato vegetativo Aiutateci ad accudirlo

Monte Argentario (Grosseto), 26 maggio 2025 - Valentina Solari e sua figlia Gioia lanciano un appello accorato per Nicola Consolandi, un giovane di 26 anni affetto da un grave stato vegetativo. Chiedono una casa popolare o un contributo per sostenere le spese dell’affitto, affinché possano prendersi cura di lui con dignità e amore. La loro richiesta è un invito a non dimenticare chi, come Nicola, ha bisogno di aiuto.

Monte Argentario (Grosseto), 26 maggio 2025 – "Chiediamo una casa popolare per Nicola, o comunque un contributo per sostenere le spese dell'affitto". L'appello è di Valentina Solari e di sua figlia Gioia, madre e sorella di Nicola Consolandi il ragazzo 26enne che si trova da quasi cinque anni in stato vegetativo dopo un brutto incidente. Nicola farà 27 anni ad agosto, ma dal settembre del 2020 si trova in condizioni critiche dopo essere caduto da un terrazzino alto 9 metri. I primi due anni li ha passati in un centro di riabilitazione, per poi essere riportato a casa dalla sua famiglia. Ha un grave danno cerebrale irreversibile e sta a casa per avere una vita dignitosa con l'amore dei suoi cari...

