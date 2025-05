lanterns ecco aaron pierre nei panni della lanterna verde john stewart in alcuni nuovi scatti dal set

Aaron Pierre interpreta la Lanterna Verde John Stewart in "Lanterns", la nuova serie DC Universe. Le riprese sono in corso e, grazie a Califf Guzman, controfigura di Pierre, sono emerse alcune immagini dal set che offrono uno sguardo esclusivo al progetto. La serie promette di esplorare il vasto universo delle Lanterne Verdi, con intriganti dinamiche tra i personaggi e avventure cosmiche.

Proseguono le riprese della serie DC Universe dedicata al mondo delle Lanterne Verdi che vedrà anche Kyle Chandler nel cast Califf Guzman, controfigura di Aaron Pierre nella serie Lanterns di DC Studios e HBO, ha condiviso alcune nuove foto di produzione, che ci permettono di vedere dare una nuova occhiata all'attore mentre gira una scena del pilot nei panni della Lanterna Verde John Stewart. Non si tratta dell'immagine più nitida finora della recluta del Corpo delle Lanterne Verdi, che nella serie unirà le sue forze a quelle del più esperto Hal Jordan (Kyle Chandler). In una recente intervista, il regista James Hawes ha commentato il fatto che la serie sia stata paragonata a True Detective in vari articoli di settore... 🔗 Leggi su Movieplayer.it