Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale

Un grave incidente ha scosso un liceo locale, dove una studentessa è stata colpita da un sasso lanciato dal tetto mentre seguiva le lezioni. Trasportata d'urgenza in ospedale, le autorità scolastiche hanno avviato un'indagine, con la preside che ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e la responsabilità dei comportamenti degli studenti. Continua a leggere...

La ragazza è stata colpita stamattina mentre seguiva in classe le lezioni. È stata trasportata in ospedale, mentre la preside del liceo ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale

Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale - Colpita da un sasso mentre è in classe. Paura nel liceo classico Dante Alighieri di Latina. Ad essere raggiunta dalla pietra una studentessa al primo piano, seduta con il banco vicino alla finestra ... 🔗fanpage.it scrive

Gavardo, lanciano sassi dal calcavia e colpiscono tre auto: fermati due minorenni - Due ragazzini sotto ai 14 anni sono stati sorpresi a lanciare dei sassi dal cavalcavia di Gavardo, in provincia di Brescia: con il loro pericoloso gesto hanno colpito due auto sul tetto e un ... 🔗Come scrive fanpage.it