L’analisi di Torino-Roma 0-2 | i giallorossi chiudono quinti con dignità e rimpianti

Nell'emozionante epilogo della stagione, Torino-Roma segna un crocevia per i giallorossi, che chiudono all' quinto posto con un mix di dignità e rimpianti. La partita, ricca di significati, celebra le ultime apparizioni di Claudio Ranieri e Mats Hummels, mentre segna un potenziale addio per diversi protagonisti della squadra. Riviviamo le emozioni di un incontro che ha lasciato il segno all'Olimpico Grande Torino.

Torino-Roma è stata la partita delle ultime volte. L'ultima panchina della carriera di Claudio Ranieri, l'ultima da calciatore per Mats Hummels e, probabilmente, l'ultima con la maglia giallorossa per diversi protagonisti di questa stagione. All' Olimpico Grande Torino, nell'ultima giornata di campionato, la Roma si è imposta con un netto 2-0, firmato da Leandro Paredes su rigore e Alexis Saelemaekers, chiudendo così la Serie A al quinto posto. Un piazzamento buono, ma solo per l' Europa League. Eppure, per 36 minuti – 18 nel primo tempo e altrettanti nella ripresa – l'ipotesi Champions League è sembrata realizzabile, grazie al momentaneo mancato vantaggio della Juventus a Venezia...

