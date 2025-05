Lamine Yamal rinnova con il Barcellona | i dettagli dell’accordo

Lamine Yamal, il promettente talento spagnolo, ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona dopo una stagione straordinaria. A soli 17 anni, Yamal è già un giocatore chiave per la squadra blaugrana, dimostrando abilità e maturità al di sopra delle aspettative. Scopriamo tutti i dettagli dell'accordo e l'impatto del giovane calciatore sul futuro del club.

Dopo una stagione di altissimo livello, il talentuoso Lamine Yamal prolunga il proprio contratto con il Barcellona. La stagione di Lamine Yamal al Barcellona ha raggiunto livelli mai visti per la sua età. Il giovane spagnolo ha solo 17 anni, ma è già diventato un giocatore fondamentale per il blaugrana ma anche per la nazionale spagnola. Le anticipazioni di una stagione stellare le avevamo già avute durante l’estate, quando Lamine Yamal è stato tra i migliori giocatori dell’Europeo, oltre che protagonista assieme ai compagni per la vittoria del torneo. Dopo quest’ultima competizione, l’annata di Yamal sembrava poter essere quella dell’esplosione definitiva, e così è stato... 🔗 Leggi su Sportface.it

