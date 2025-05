L' Amerigo Vespucci arriva a Civitavecchia | ambasciatore del Made in Italy

L'Amerigo Vespucci, simbolo del Made in Italy, approda a Civitavecchia dal 28 maggio al 3 giugno. Questa storica nave da addestramento rappresenterà l'eccellenza italiana, offrendo un'opportunità unica per celebrare la nostra cultura e tradizione marittima. L'incontro si svolgerà presso il molo del Bicchiere, dove il pubblico potrà ammirare questo prestigioso veliero prima della sua partenza per Livorno.

L'Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il molo del Bicchiere - banchina Guglielmotti. La nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno. Nella navigazione verso Civitavecchia effettuerà inoltre un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Ostia (nelle prime ore del mattino del 28 maggio). A Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio IN Italia, iniziativa nata da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net