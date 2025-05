Lady Gaga La psicosi mi ha allontanata dalla realtà Come sta oggi

Lady Gaga sorprende i fan con una rivelazione personale: ha affrontato la psicosi, una condizione che l’ha allontanata dalla realtà. In questo articolo, esploreremo il suo percorso di lotta e guarigione, rivelando come la popstar stia oggi, offrendo una visione profonda sulla sua resilienza e sull'importanza di affrontare la salute mentale.

Lady Gaga lascia ancora una volta i suoi fan a bocca aperta con una rivelazione che ha subito fatto il giro del mondo: la popstar ha confessato di aver sofferto di psicosi, una patologia contro cui ha dovuto lottare in un determinato periodo della sua vita, attraversando tante difficoltà. Ora però finalmente sembra essere tutto passato. Lady Gaga, la confessione sulla psicosi e come sta oggi. Siamo abituati a vederla sempre forte e piena di energia calcare i palcoscenici di tutto il mondo con il suo straordinario talento: stiamo parlando di Lady Gaga, iconica popstar mondiale che in 20 anni di carriera ha rivoluzionato il mondo della musica con i suoi innumerevoli successi...

