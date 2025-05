Lacedonia protagonista della transizione ecologica | tappa nazionale di Voler Bene all’Italia

Lacedonia, pittoresco comune dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino, si prepara a diventare protagonista della transizione ecologica. Selezionata tra le sette tappe dell'iniziativa "Voler Bene all'Italia" di Legambiente, Lacedonia accoglierà un evento dedicato alla sostenibilità nei piccoli comuni. Il 29 maggio, cittadini e visitatori si uniranno per celebrare l'impegno verso un futuro più verde e consapevole.

Lacedonia, comune dell'Alta Irpinia, in provincia di Avellino, è una delle sette tappe scelte da Legambiente nazionale nell'ambito dell'iniziativa "Voler Bene all'Italia", alla scoperta dell'Italia green nei piccoli comuni. L'appuntamento è per giovedì 29 maggio con inizio alle ore 9.30 in piazza Francesco De Sanctis. Un'iniziativa di Legambiente che mette in evidenza come la transizione ecologica nei piccoli comuni, grazie alle rinnovabili, all'economia circolare, agroecologia e al turismo sostenibile contribuiscono a invertire la rotta dello spopolamento. Quest'anno la storica manifestazione è promossa anche con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'UNCEM e della Fondazione Symbola...