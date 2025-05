Lacedonia protagonista della transizione ecologica nei piccoli comuni

Lacedonia, affascinante comune dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino, si distingue come protagonista della transizione ecologica nei piccoli comuni italiani. Selezionata da Legambiente per l’iniziativa "Voler Bene all’Italia", il 29 maggio alle 9.30 sarà il palcoscenico di un evento dedicato alla scoperta delle pratiche sostenibili e innovative che promuovono un futuro più verde per le comunità locali. Un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza e la sostenibilità .

