L’accoglienza da brividi di Ancelotti in Brasile | migliaia di tifosi lo attendono sotto l’albergo

L'arrivo di Carlo Ancelotti in Brasile è stato un vero e proprio evento, con migliaia di tifosi pronti a festeggiarlo sotto l'albergo. Il volo che lo ha portato a Rio è stato il più seguito al mondo, e all'atterraggio l'allenatore è stato accolto come una celebrazione regale. Scopriamo insieme com'è stato il primo giorno di Ancelotti in questa nuova avventura. Continua a leggere...

Il volo di Ancelotti verso Rio è stato il più seguito al mondo e all'atterraggio i tifosi lo hanno accolto come un re: com'è andato il primo giorno dell'allenatore in Brasile... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’accoglienza da brividi di Ancelotti in Brasile: migliaia di tifosi lo attendono sotto l’albergo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’accoglienza da brividi di Ancelotti in Brasile: migliaia di tifosi lo attendono sotto l’albergo - Il volo di Ancelotti verso Rio è stato il più seguito al mondo e all'atterraggio i tifosi lo hanno accolto come un re: com'è andato il primo giorno ... Scrive fanpage.it

Brasile, Ancelotti parte con le prime convocazioni: subito una sorpresa, ecco come giocherà - Ancelotti è pronto all'esordio sulla panchina del Brasile: le prime scelte del commissario tecnico e come potrebbe giocare contro l'Ecuador e il Paraguay ... Segnala sport.virgilio.it

Ancelotti ct Brasile, maxi-stipendio e jet privato: gli aneddoti di Sacchi e Baresi, amichevole di commiato con il Real Madrid - Ancelotti ct Brasile, Sacchi: Convinsi Berlusconi a prenderlo, fa onore all'Italia. Le parole di Baresi, lo stipendio e la durata del contratto ... Da sport.virgilio.it